Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стала известна постановочная команда первой оперной премьеры сезона в Перми Надежда Павлова продолжит работу Анны Маньяни и Ингрид Бергман Поделиться Твитнуть

Надежда Павлова / фото: Алиса Калипсо

Как уже сообщалось, первой премьерой сезона в Пермской опере станет моноопера Франсиса Пуленка «Человеческий голос» (16+), для которой современный композитор Владимир Горлинский по заказу театра написал пролог и эпилог. На пресс-конференции, посвящённой началу 152-го театрального сезона, стало известно, что в качестве режиссёра-постановщика и сценографа спектакля выступит Дмитрий Волкострелов.

Пермскому зрителю режиссёр известен по проекту Театра-Театра «Пермские боги», получившему в 2020 году четыре номинации на «Золотую маску».

В аннотации к «Человеческому голосу» говорится: «Режиссёр Дмитрий Волкострелов рифмует «Человеческий голос» с другой легендарной монодрамой ХХ века — пьесой Франца Ксавера Крёца «Концерт по заявкам» (1972), текст которой состоит из ремарок, последовательно описывающих действия героини».

В главной (и единственной) партии в опере выступит Надежда Павлова. Она сыграет роль, которую в театре ХХ века играли Анук Эме, Лив Ульман, Анна Маньяни и Ингрид Бергман. Музыкальный руководитель и дирижёр-постановщик — Владимир Ткаченко.

Премьера назначена на 21 и 22 октября.

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