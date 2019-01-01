Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Золотая маска» будет вручена 30 октября Пермский театр оперы и балета покажет конкурсный балет «Баядерка» 23 сентября на своей сцене Поделиться Поделиться Твитнуть

Антон Завьялов

Дирекция Национальной театральной премии «Золотая маска» объявляет о возобновлении конкурсных показов спектаклей — номинантов премии за сезон-2019/2020. Показы возобновляются с 22 августа.





Пермский театр оперы и балета покажет конкурсный балет «Баядерка» 23 сентября на своей сцене: жюри должно будет специально приехать в Пермь для оценки этой работы. Спектакль претендует на премию в восьми номинациях: «Балет/Спектакль», «Балет/Работа дирижёра» — Артём Абашев, «Балет — современный танец/Женская роль» — Полина Булдакова (Никия) и Булган Рэнцэндорж (Гамзатти), «Балет — современный танец/Мужская роль» — Габриэл Лопес, «Работа художника в музыкальном театре» — Альона Пикалова, «Работа художника по костюмам в музыкальном театре» — Татьяна Ногинова, «Работа художника по свету в музыкальном театре» — Алексей Хорошев).





14 и 15 октября Театр-Театр показывает на сцене театра им. Маяковского свой конкурсный спектакль «Пермские боги», который фигурирует в четырёх номинациях: «Драма/Спектакль малой формы», «Драма/Работа режиссёра» — Дмитрий Волкострелов, «Драма/Работа художника» — Ксения Перетрухина, «Драма/Работа художника по свету» — Игорь Пашнин).





Торжественная церемония вручения премии состоится 30 октября.





Напомним, «Золотая маска» традиционно вручается в середине апреля, однако в этом году показы были прерваны из-за ограничений, связанных с распространением нового коронавируса. Пермские театры успели показать несколько конкурсных работ до перерыва: перформанс Пермского театра оперы и балета «Закрой мне глаза» (четыре номинации), балет «Шахерезада» (шесть номинаций) и мюзикл Театра-Театра «Винил» (восемь номинаций).

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