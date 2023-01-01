Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Сентябрь по-пермски Основу культурной повестки первого осеннего месяца составят традиционные события Поделиться Твитнуть

В юбилейный для Перми год в афише культурных событий и развлечений появилось много нового, но и традиционные премь­еры и фестивали занимают в ней достойные места.

Фото: пресс-служба фестиваля «Флаэртиана»

Уже состоялся пятый фестиваль электронной музыки EFEST, а с 15 по 21 сентября пройдут события XXIII Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана». Традиционно зрители увидят три конкурсные программы: международную, национальную и студенческую, а также множество специальных событий.

В программу международного конкурса вошли 13 фильмов, снятых в 2022 и 2023 годах в Китае, Иране, Румынии, Италии, Австрии, Финляндии, США, ЮАР и России. Российским авторам принадлежат три картины. В фильме «Кармен, или История несчастной любви Ханспетера из Оберкасселя, которая принесла моим детям счастье в чужой стране» (18+) журналистка Юлия Вишневецкая переезжает в Германию за спокойной жизнью, но вместо покоя находит приключение: мастер циркового искусства, который занимается с её детьми, вспоминает любовь своей молодости — циркачку Кармен, и Юлия отправляется на поиски, чтобы устроить их встречу спустя 20 лет.

Ещё одна нетривиальная история любви — «Артём и Ева» (18+). Автор этой картины Евгений Милых наблюдал за жизнью и карьерой актёров в индустрии порно. Критики уже назвали фильм «портретом поколения».

На открытии фестиваля будет показана российская конкурсная картина «Таня. Лето. Зима» (16+) — классическое флаэртиановское наблюдение за охотницей, которая живёт вместе со своей семьёй в лесной глуши.

В этом году национальный конкурс «Российская Флаэртиана» приблизился к международному по количеству заявок. В шорт-лист вошли 20 фильмов о жизни в разных краях страны. Среди них — фильм пермского режиссёра Алексея Романова о музыканте Клаусе Бургере «Live in Любимово» (12+).

В студенческий конкурс вошли 13 фильмов студентов российских киношкол, в том числе работа студентов Пермского института культуры — фильм «Ящерка» (12+), снятый в селе Кын. Для маленькой Лизы всё как будто впервые: и тёплое лето, и катание на лодке, и накрасить губы маминой помадой, и знакомство с большим миром.

Одна из традиционных «фишек» «Флаэртианы» — непременное присутствие в программе фильмов о балете. В этом году среди специальных показов — российская премьера картины «Стать Джулией» о приме-балерине Цюрихской оперы Джулии Тонелли. После рождения ребёнка она собирается вернуться на сцену спустя всего несколько месяцев. Следовать своему призванию и при этом быть хорошей матерью — непростая задача не только из-за недавних родов, но и из-за консервативной и требовательной среды, в которой она находится.

16 и 17 сентября пройдут специальные показы программы семейного кино «Флаэртиана Family» (12+). Это фильмы, которые можно посмотреть родителям вместе с подростками и обсудить проблемы, с которыми сталкиваются их сверстники.

Программа «Замочная скважина времени» посвящена любительской кинохронике. В неё вошли две полнометражные российские премь­еры картин из Бразилии и Израиля, отобранные кинокритиками и кураторами Мариной Дроздовой и Александром Киселёвым.

Пермякам особенно интересна будет спецпрограмма «Пермское кино», куда вошли три новых фильма, снятых в Прикамье: этно­графическая картина Михаила Турбовского «Строча. Троицкая обрядность в деревне Кукушка Кочёвского района» (6+), «Семейный портрет» (6+) Павла Печёнкина и Валерия Тимощенко — о жизни простых пермяков в непростые годы ХХ века — и «Частная жизнь» (6+) Галины Красноборовой, основанная на любительских съёмках, хранящихся в пермских семьях. Все три фильма будут показаны впервые.

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В сентябре стартует цикл показов спектак­лей — лауреатов фестиваля «Золотая маска», который продлится до декабря. Выездной фестиваль главной театральной премии России пройдёт в Перми уже в шестой раз. Большинство показов состоится на сцене Театра-Театра.

5 и 6 сентября Новосибирский музыкальный театр покажет рок-мюзикл «Фома» (16+) по мотивам песен Юрия Шевчука. Постановка была отмечена в 2021 году сразу тремя «Золотыми масками»: «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая роль второго плана».

3 и 4 октября в Пермь приедет Александринский театр (Санкт-Петербург) со спектаклем «Товарищ Кисляков» (18+), победившим в номинации «Лучший спектакль малой формы в драме» в 2022 году.

7 и 8 октября Малый драматический театр — Театр Европы (Санкт-Петербург) представит сценическую версию романа «Братья Карамазовы» (16+) в легендарной постановке Льва Додина.

7 и 8 ноября гастроли Новосибирского театра «Старый дом» со спектаклем «Танцующая в темноте» (18+), отмеченным жюри премией за «Лучшую работу художника по свету», продолжат программу фестиваля; показы пройдут на сцене ТЮЗа.

28 и 29 ноября пермяки смогут увидеть спектакль «Сын» (18+) Российского академического Молодёжного театра, получивший «Золотую маску» за «Лучшую мужскую роль второго плана».

Другая постановка РАМТа, которую покажут в Перми 1 декабря, — «Душа моя Павел» (16+) — одна из последних премьер режиссёра и художественного руководителя театра Алексея Бородина. Спектакль вошёл в лонг-лист «Золотой маски» 2023 года.

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Открывается театральный сезон 2023/24. Концерты (6+) в Пермском театре оперы и балета начинаются 8 и 17 сентября. На первом прозвучат произведения Антонио Вивальди, на втором — произведения Брамса и Дворжака с солистом Юрием Фавориным (фортепиано). В обоих случаях дирижировать будет Владимир Ткаченко.

Первая премьера назначена на 21 октября. Это будет моноопера Франсиса Пуленка «Человеческий голос» (16+) в исполнении Надежды Павловой. По заказу театра композитор Владимир Горлинский написал пролог и эпилог к опере. Музыкальный руководитель постановки и дирижёр Владимир Ткаченко.

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