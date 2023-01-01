Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми покажут лучшие спектакли театров России Фестиваль «Золотая маска» отправится в Пермь с десантом Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Как уже сообщал «Новый компаньон», на сцене Театра-Театра пройдёт фестиваль «Золотая маска» в Перми», в афише которого будут представлены спектакли из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Фестиваль станет частью юбилейной программы 300-летия города; будут показаны шесть спектаклей ведущих российских театров, отмеченных Российской национальной театральной премией. Фестиваль пройдёт с 27 августа по 8 ноября.

27 и 28 августа фестиваль откроется спектаклем «Сын» (18+) Российского академического Молодёжного театра (РАМТ) по пьесе Флориана Зеллера, получившим в этом году «Золотую маску» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» (Александр Девятьяров) и номинированным ещё на шесть премий.

Юрий Бутусов, режиссёр спектакля:

— Это пьеса о Гамлете в каждом из нас. В вынужденных компромиссах, в необходимости соглашаться с тем, с чем не хочет мириться, человек разрушает свою природу, веру в идеальный мир, в то, что Шекспир назвал «квинтэссенцией всего живущего». Идеализм, неприятие несправедливости в человеке невозможно уничтожить. Ничего тут нельзя изменить, а правильно это или неправильно — каждый решает сам.

И ещё это очень «русская пьеса». Читая историю этого мальчишки, думаешь об Иванове, Зилове и всех «лишних людях» русской литературы. Дело не в подростковой депрессии, а в тех экзистенциальных вопросах, которые стоят перед всеми нами.

Другая постановка РАМТа, которую увидят в Перми 30 августа, — «Душа моя Павел» (18+) по роману Алексея Варламова — одна из последних премьер режиссёра и художественного руководителя театра Алексея Бородина. Спектакль вошёл в лонг-лист «Золотой маски» 2022 года как одна из самых заметных премьер сезона.

Начало 1980-х. Семнадцатилетний Павел Непомилуев приезжает в Москву из не отмеченного на карте «закрытого» города, с треском проваливается на вступительных экзаменах, однако, по счастливому стечению обстоятельств, всё же становится студентом знаменитого филфака МГУ. Путь в аудиторию лежит через колхозное поле, где во время традиционного выезда «на картошку» Павлу предстоит принять первое «боевое крещение»: отстоять свои убеждения или навсегда распрощаться с мечтами об идеальном устройстве жизни вообще и советской действительности в частности…

Алексей Бородин, режиссёр спектакля:

— Эта история возвращает меня во времена моей молодости, времена переломные, а потому необычайно интересные, когда одни всё ещё верили в светлое будущее и окружающую их «стабильность», другие же точно знали, что совсем скоро от привычного мира уже ничего не останется. Сегодня, с высоты 40 минувших лет, мне кажется важным взглянуть на то, как у людей открывались глаза, насколько легко или, напротив, мучительно они расставались со своими иллюзиями. Кроме того, «Душа моя Павел» — это ещё и замечательный роман взросления, театральную версию которого мы хотим представить зрителям РАМТа.

5 и 6 сентября Новосибирский музыкальный театр покажет рок-мюзикл «Фома» (16+) по мотивам песен Юрия Шевчука. Постановка была отмечена в 2021 году сразу тремя «Золотыми масками»: «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая роль второго плана».

В заголовок спектакля вынесено имя главного героя — Фома. Просто, лаконично, обнажая все возможные смыслы: Фома-неверующий, Фома — правдоборец и бунтарь, и даже через призму историй о нелепых братьях Фоме и Ерёме люди по сей день как в зеркале видят обличение и отражение собственных пороков. Основной персонаж — собирательный образ певца российского рока в разных его ипостасях.

Константин Рубинский, драматург:

— Наш спектакль — это собирательная биография всего русского рока, его движения и осмысление нескольких исторических эпох страны, которая к рок-музыке относилась по-разному. А ещё это история любви; и не только та пронзительная лирическая линия, которая есть в «Фоме», а история любви к этим песням, сопровождавшим нас с самого детства, ставшим неотъемлемой частью нашей культуры, нашего юношеского бунта, понимания перемен. Я думаю, эту эпоху и эту часть музыкальной культуры важно начинать осмыслять, потому что она на наших глазах превращается в историю — почти в классику. Поиск в этом направлении может стать новым, неожиданным, плодотворным, существенно обновить кровь русского музыкального театра.

3 и 4 октября Александринский театр (Санкт-Петербург) выступит со спектаклем «Товарищ Кисляков» (18+), победившим в номинации «Лучший спектакль малой формы в драме» в 2022 году.

Татьяна Джурова, эксперт фестиваля «Золотая маска»:

— Режиссёр Андрей Калинин ввёл в обиход российского театра имя незаслуженно забытого прозаика 1920-х годов Пантелеймона Романова, в своём сатирическом романе ядовито описавшего человека-оборотня, конформиста. В постановке Александринского театра история товарища Кислякова — марафон компромиссов и предательств, в котором артисты так же легко «переобуваются» из одного персонажа в другой, как сам Кисляков (Иван Трус) на ходу переобувается из интеллигента в пролетарского активиста в кирзовых сапогах. Актёры вытанцовывают своих масочных персонажей, блестяще балансируя между сочувствием героев к себе и безжалостным показом их ничтожности, монтируя гротескную форму с переживанием экзистенциальной пустоты. Содержание спектакля — это хлипкость человеческой натуры, утопающей в бесконечном самооправдании и способной, как оказывается, решительно на всё, вплоть до преступления, кроме окончательного самоосуждения.

7 и 8 октября Малый драматический театр — Театр Европы (Москва) представит сценическую версию романа «Братья Карамазовы» (16+) в легендарной постановке режиссёра Льва Додина и художника Александра Боровского.

Номинации на премию «Золотая маска» 2022 года: «Лучший спектакль в драме, большая форма», «Лучшая работа режиссёра», «Лучшая работа художника», «Лучшая работа художника по свету», «Лучшая женская роль» (Елизавета Боярская), «Лучшая мужская роль» (Игорь Черневич), «Лучшая мужская роль второго плана» (Олег Рязанцев).

Лев Додин, режиссёр спектакля:

— Человек Достоевского непостигаем, человек у Достоевского непостижим по определению. В человеке у Достоевского нет дна, и поэтому в нём тонешь, захлебываясь; и нету тверди небесной, поэтому летишь с ним в космос, задыхаясь. То ли падаешь в разверстую пропасть, то ли взлетаешь в плотное, тяжёлое пространство чёрных дыр. Достоевский не рассказывает о человеке, не описывает человека, даже не изучает человека, он блуждает по человеку в ошеломлении восторга и ужаса, восторженного ужаса и ужасного восторга. Мы несколько лет блуждали следами Достоевского, и сегодня делимся блужданиями по «Карамазовым», по жизни, по Достоевскому, по самим себе. А может, просто продолжаем блуждать вместе со своим зрителем.

Завершат программу 7 и 8 ноября гастроли Новосибирского театра «Старый дом» со спектаклем «Танцующая в темноте» (18+) на сюжет известного фильма Ларса фон Триера, отмеченным жюри премией «За лучшую работу художника по свету».

Елизавета Бондарь, режиссёр спектакля:

— У нас история про женщину, которая поздно забеременела и решила родить, понимая, что её ребёнок в любом случае будет болен, потому что патология зрения передаётся по наследству. Но она восприняла это жизненное обстоятельство как чудо и подумала, что ребёнок может родиться без болезни. Она рожает его и, к сожалению, всё, что должно было случиться, случается с её сыном. Эта женщина борется за него, и её жизнь становится самой важной жертвой. Фактически её жизнь равна жизни этого ребёнка. Мы рассуждаем с точки зрения того, оправдана ли вообще такая жертва и может ли быть оправдана любая жертва, принесённая ради близкого человека. Нужна ли такая жертва?

Фестиваль «Золотая маска» приезжает в Пермь уже в шестой раз: предыдущие гастроли проходили в 2004, 2007, 2008, 2012 и 2016 годах. В первый раз, в 2004-м, фестиваль гостил в нашем городе по инициативе Театра-Театра и его тогда ещё свеженазначенного худрука Бориса Мильграма.

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