Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Золотая маска» в Перми» пройдёт в Театре-Театре Будет показано шесть спектаклей Поделиться Твитнуть

Стало известно, когда и где состоится театральный фестиваль «Золотая маска» в Перми». Как сообщалось ранее, он ещё в прошлом году был запланирован в качестве одного из событий программы «Пермь-300», однако его проведение долгое время оставалось под вопросом. Сейчас планы уже утверждены.

«Золотая маска» в Перми» пройдёт на сцене Театра-Театра с 27 августа по 4 октября. В программе шесть спектаклей-лауреатов Национальной театральной премии. Их названия будут обнародованы на специальной пресс-конференции в Театре-Театре.

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