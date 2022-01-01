Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На праздновании юбилея Перми будет два центральных события Это фестивали «Белые ночи на Каме» и «Оружие Победы» Поделиться Твитнуть

На заседании федерального оргкомитета по подготовке празднования 300-летия Перми под председательством вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко с презентацией событийной линейки юбилейного года выступила руководитель проектного офиса «Пермь-300» Наталия Галкина.

Она заявила об увеличении числа ключевых событий по сравнению с тем планом, который был представлен экспертному совету 19 декабря.

В новом плане появились дополнительные пункты: так, параллельно большому летнему фестивалю «Белые ночи на Каме» в те же три летних месяца пройдёт фестиваль «Оружие Победы», посвящённый пермским предприятиям оборонно-промышленного комплекса. О нём на оргкомитете рассказал содокладчик Галкиной – автор проекта Гавриил Гордеев.

Таким образом, у Перми-300 будет не одно, а два центральных события.

Кроме того, событийную линейку дополнили Летний кубок КВН и иногородние выставки пермских музеев – они пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Ещё два события, дополнившие линейку, но не вошедшие в число ключевых, – это фестиваль «Золотая маска» в Перми, который пройдёт осенью 2023 года. В афише знаменитые спектакли-лауреаты главной Национальной театральной премии, в том числе, например, спектакль МХТ им. Чехова «Серёжа» (16 +) по мотивам «Анны Карениной», поставленный Дмитрием Крымовым.

Ещё одно театральное событие, о котором с особой гордостью говорил губернатор Дмитрий Махонин, – это финал окружного конкурса самодеятельных театров «Театральное Приволжье», который впервые состоится в Перми. В нынешнем году студенческий театр «Семнадцатая скрипка» Пермского национального исследовательского политехнического университета получил в этом конкурсе первую премию в номинации «Молодёжный спектакль» за постановку «Корова» по рассказам Андрея Платонова.

Кроме того, Наталья Галкина представила оргкомитету слоган юбилейных событий – «Всё реально!». По её словам, слоган хорош тем, что он мотивирующий и у него множество доказательств: так, многие иногородние собеседники скептически воспринимают утверждение, что в Перми есть белые ночи и что в Пермском крае 29 тыс. рек, однако здесь всё реально – и эти чудеса, и многие другие.

Ранее на оргкомитете выступил губернатор Пермского края. Дмитрий Махонин отметил, что руководство края вынуждено запросить дополнительные средства для завершения работ на строительстве зданий краевой инфекционной больницы и Пермской художественной галереи. По словам губернатора, под угрозой срыва и реконструкция терминала пермского аэропорта.

Как прошло обсуждение докладов и какие были приняты решения, станет известно после завершения работы оргкомитета.

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