Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
На праздновании юбилея Перми будет два центральных события
Это фестивали «Белые ночи на Каме» и «Оружие Победы»
На заседании федерального оргкомитета по подготовке празднования 300-летия Перми под председательством вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко с презентацией событийной линейки юбилейного года выступила руководитель проектного офиса «Пермь-300» Наталия Галкина.
Она заявила об увеличении числа ключевых событий по сравнению с тем планом, который был представлен экспертному совету 19 декабря.
В новом плане появились дополнительные пункты: так, параллельно большому летнему фестивалю «Белые ночи на Каме» в те же три летних месяца пройдёт фестиваль «Оружие Победы», посвящённый пермским предприятиям оборонно-промышленного комплекса. О нём на оргкомитете рассказал содокладчик Галкиной – автор проекта Гавриил Гордеев.
Таким образом, у Перми-300 будет не одно, а два центральных события.
Кроме того, событийную линейку дополнили Летний кубок КВН и
иногородние выставки пермских музеев – они пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и
Екатеринбурге.
Ещё два события, дополнившие линейку, но не вошедшие в число ключевых, – это фестиваль «Золотая маска» в Перми, который пройдёт осенью 2023
года. В афише знаменитые спектакли-лауреаты главной Национальной театральной
премии, в том числе, например, спектакль МХТ им. Чехова «Серёжа» (16 +) по
мотивам «Анны Карениной», поставленный Дмитрием Крымовым.
Ещё одно театральное событие, о котором с особой гордостью
говорил губернатор Дмитрий Махонин, – это финал окружного конкурса
самодеятельных театров «Театральное Приволжье», который впервые состоится в
Перми. В нынешнем году студенческий театр «Семнадцатая скрипка» Пермского
национального исследовательского политехнического университета получил в этом
конкурсе первую премию в номинации «Молодёжный спектакль» за постановку
«Корова» по рассказам Андрея Платонова.
Кроме того, Наталья Галкина представила оргкомитету слоган
юбилейных событий – «Всё реально!». По её словам, слоган хорош тем, что он
мотивирующий и у него множество доказательств: так, многие иногородние
собеседники скептически воспринимают утверждение, что в Перми есть белые ночи и
что в Пермском крае 29 тыс. рек, однако здесь всё реально – и эти чудеса, и
многие другие.
Ранее на оргкомитете выступил губернатор Пермского края. Дмитрий Махонин отметил, что руководство края вынуждено запросить дополнительные средства для завершения работ на строительстве зданий краевой инфекционной больницы и Пермской художественной галереи. По словам губернатора, под угрозой срыва и реконструкция терминала пермского аэропорта.
Как прошло обсуждение докладов и какие были приняты решения,
станет известно после завершения работы оргкомитета.
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