Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Центральное событие «Пермь-300» может принять патриотическую окраску Авторы проекта надеются на визит в Пермь президента РФ Поделиться Твитнуть

Гавриил Гордеев («Гавр»)

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На заседании экспертного совета по подготовке юбилея Перми в 2023 году 19 декабря перед экспертами выступил по видеосвязи Гавриил «Гавр» Гордеев, известный шоумен, продюсер собственных передач онлайн-кинотеатра Okko, который представил свой проект центрального события «Перми-300» — военно-патриотического фестиваля «Оружие Победы».

По словам Гордеева, проект создан им в содружестве с уважаемыми креативными пермяками и «бывшими пермяками», такими как управляющий директор — генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев, президент Единой лиги ВТБ, создатель легендарной баскетбольной команды «Урал-грейт» Сергей Кущенко и художественный руководитель Детского музыкального театра им. Наталии Сац, бывший художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Георгий Исаакян. Исаакяна Гордеев назвал автором слогана предлагаемого мероприятия — «Пермь — 300 лет на службе Отечеству».

По словам докладчика, существует огромный запрос со стороны сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса и всех пермяков на то, чтобы в ходе празднования 300-летия Перми был особо отмечен вклад оборонных мероприятий Перми в историю города и страны.

В программе фестиваля очень много разнообразных событий: военно-историческая реконструкция на эспланаде, парад пермской военной техники, фестиваль военных оркестров, выставка об истории успехов пермских предприятий ОПК, шоу высшего пилотажа, концерт (Гордеев предлагает таких исполнителей, как «Любэ», Олег Газманов или Денис Майданов) и салют на набережной. В качестве событий-сателлитов предлагаются кубок Перми по боевому самбо, стрит-баскет, фестиваль военно-патриотических фильмов и телепередач «Щит России» с презентацией документального фильма об Александре Иноземцеве, военно-спортивные игры для школьников и конкурс красоты и здоровья как для девушек, так и для юношей.

В своём выступлении Гавриил Гордеев сообщил, что есть высокая вероятность того, что событие посетит первое лицо государства, и здесь, в Перми, состоится награждение государственными наградами.

Экспертный совет долго обсуждал это предложение и высказывал собственные. Так, заведующий кафедрой философии и культурологии Пермского государственного института культуры Олег Лейбович предложил приурочить новое, не включённое в подготовленную проектным офисом «Пермь-300» событийную линейку мероприятие к Дню Победы 9 мая, однако Гавриил Гордеев резонно возразил, что 9 Мая останется 9 Мая, как его ни отмечай, а специальное событие должно пройти в другие даты, тем более что на День Победы точно не удастся пригласить в Пермь президента РФ.

Экспертный совет — не первое событие, на котором звучит предложение Гавриила Гордеева: он уже высказывал его 2 декабря на заседании рабочей группы по подготовке юбилея Перми при губернаторе Пермского края, однако на экспертном совете это предложение впервые выглядело как оформленный проект.

Инсайдеры из числа проектантов высказывают предположение, что между двумя проектами основного события — тем, что предлагает Гордеев, и тем, что разработал проектный офис «Пермь-300» — может возникнуть противоречие. Основное событие юбилейного года может быть только одно.

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