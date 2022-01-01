Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Летний кубок КВН-2023 пройдёт в Перми Игры состоятся во Дворце спорта «Молот» Поделиться Твитнуть

В середине августа 2023 года в Перми пройдёт Летний кубок КВН. Об этом на заседании экспертного совета по подготовке юбилея Перми сообщил вице-премьер правительства Пермского края Алексей Черников.

Событие займёт два дня и пройдёт во Дворце спорта «Молот». Потенциальное количество зрителей оценивается в 10 тыс. человек.

Планируется запись передачи для Первого канала и приезд съёмочной группы, а также генерального директора Первого канала Константина Эрнста.

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