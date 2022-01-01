Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Летний кубок КВН-2023 пройдёт в Перми
Игры состоятся во Дворце спорта «Молот»
В середине августа 2023 года в Перми пройдёт Летний кубок КВН. Об этом на заседании экспертного совета по подготовке юбилея Перми сообщил вице-премьер правительства Пермского края Алексей Черников.
Событие займёт два дня и пройдёт во Дворце спорта «Молот». Потенциальное количество зрителей оценивается в 10 тыс. человек.
Планируется запись передачи для Первого канала и приезд съёмочной группы, а также генерального директора Первого канала Константина Эрнста.
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