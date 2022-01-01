Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Дмитрий Махонин: Реконструкция пермского аэропорта под угрозой срыва
Требуются дополнительные средства на строительство галереи и инфекционной больницы
В Перми 23 декабря проходит заседание федерального оргкомитета по подготовке празднования 300-летия Перми под председательством вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко. С презентацией на заседании выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Глава региона рассказал о реализации инфраструктурных проектов, приуроченных к юбилею: транспортном каркасе (19 объектов), строительстве объектов культуры (19 объектов), здравоохранения (11 объектов), образования (22 объекта), спорта (11 объектов), о благоустройстве города (52 объекта) и реставрации объектов культурного наследия (76 объектов).
В целом, доклад губернатора носил победный характер, хотя он не мог не признать, что есть некоторые трудности с реализацией планов.
Так, руководство края вынуждено запросить дополнительные средства для завершения работ на строительстве зданий краевой инфекционной больницы и Пермской художественной галереи. В связи с удорожанием материалов прежние сметы недостаточны. Ещё один проблемный момент — реконструкция нового терминала аэропорта Большое Савино: по словам губернатора, она под угрозой срыва, поскольку до сих пор не началась.
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