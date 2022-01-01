Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Дмитрий Махонин: Реконструкция пермского аэропорта под угрозой срыва Требуются дополнительные средства на строительство галереи и инфекционной больницы Поделиться Твитнуть

В Перми 23 декабря проходит заседание федерального оргкомитета по подготовке празднования 300-летия Перми под председательством вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко. С презентацией на заседании выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Глава региона рассказал о реализации инфраструктурных проектов, приуроченных к юбилею: транспортном каркасе (19 объектов), строительстве объектов культуры (19 объектов), здравоохранения (11 объектов), образования (22 объекта), спорта (11 объектов), о благоустройстве города (52 объекта) и реставрации объектов культурного наследия (76 объектов).

В целом, доклад губернатора носил победный характер, хотя он не мог не признать, что есть некоторые трудности с реализацией планов.

Так, руководство края вынуждено запросить дополнительные средства для завершения работ на строительстве зданий краевой инфекционной больницы и Пермской художественной галереи. В связи с удорожанием материалов прежние сметы недостаточны. Ещё один проблемный момент — реконструкция нового терминала аэропорта Большое Савино: по словам губернатора, она под угрозой срыва, поскольку до сих пор не началась.





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