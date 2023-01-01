В Перми пройдёт профессиональный конкурс преподавателей хореографии
Пермское государственное хореографическое училище в начале октября проводит II Открытый общероссийский конкурс педагогического мастерства имени народной артистки СССР Людмилы Павловны Caxаровой.
Первый тур конкурса проходил заочно, по его результатам в
шорт-лист вошло 56 педагогов из 32 российских регионов и один участник из КНР.
Второй, очный тур состоится 4-6 октября 2023 года.
В жюри вошли ведущие педагоги профессиональных учебных
заведений: преподаватель кафедры народно-сценического, историко-бытового и
современного танца Московской государственной академии хореографии Светлана
Тиглева, доцент кафедры музыкального искусства Академии русского балета имени
Агриппины Вагановой Юлия Розенталь и заведующая кафедрой методики преподавания
классического и дуэтно-классического танца Академии русского балета имени
Агриппины Вагановой Мария Грибанова.
5 октября на сцене Пермского театра оперы и балета состоится
заключительный концерт конкурса с участием учащихся Пермского хореографического
училища.
Первый конкурс имени Людмилы Сахаровой прошёл два года назад
и был приурочен к 95-летию выдающегося педагога. Директор Пермского
хореографического училища Дарья Соснина надеется, что конкурс и в дальнейшем будет
проходить каждые два года.
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