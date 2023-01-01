В Перми пройдёт профессиональный конкурс преподавателей хореографии Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

Пермское государственное хореографическое училище в начале октября проводит II Открытый общероссийский конкурс педагогического мастерства имени народной артистки СССР Людмилы Павловны Caxаровой.

Первый тур конкурса проходил заочно, по его результатам в шорт-лист вошло 56 педагогов из 32 российских регионов и один участник из КНР.

Второй, очный тур состоится 4-6 октября 2023 года.

В жюри вошли ведущие педагоги профессиональных учебных заведений: преподаватель кафедры народно-сценического, историко-бытового и современного танца Московской государственной академии хореографии Светлана Тиглева, доцент кафедры музыкального искусства Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Юлия Розенталь и заведующая кафедрой методики преподавания классического и дуэтно-классического танца Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Мария Грибанова.

5 октября на сцене Пермского театра оперы и балета состоится заключительный концерт конкурса с участием учащихся Пермского хореографического училища.

Первый конкурс имени Людмилы Сахаровой прошёл два года назад и был приурочен к 95-летию выдающегося педагога. Директор Пермского хореографического училища Дарья Соснина надеется, что конкурс и в дальнейшем будет проходить каждые два года.

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