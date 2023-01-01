Максим Артамонов Юристы акционеров «Метафракса» оспорят решение суда о национализации предприятия Будет подана апелляционная жалоба Поделиться Твитнуть

Юристы акционеров АО «Метафракс Кемикалс» после решения Арбитражного суда Пермского края о передаче акций предприятия в собственность Российской Федерации заявили о том, что не считают это решение обоснованным и планируют подать апелляционную жалобу. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

В то же время они пояснили, что предприятие «строго придерживается необходимости исполнения решения суда и готово к сотрудничеству с уполномоченными государственными органами и региональными властями».

Напомним, в конце июля Генпрокуратура РФ подала в Арбитражный суд Пермского края иск о признании незаконными итогов приватизации АО «Метафракс Кемикалс», надзорный орган также потребовал принять обеспечительные меры в виде ареста контрольного пакета акций «Метафракса». В прокуратуре посчитали, что приватизация повлекла нарушение экономического суверенитета РФ, поскольку предприятие представляет стратегическое значение для обеспечения безопасности и обороны страны.

В начале сентября судебные приставы наложили арест на имущество предприятия.

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