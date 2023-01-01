Генпрокуратура оспаривает приватизацию прикамского АО «Метафракс Кемикалс» В компании с иском надзорного органа не согласны Поделиться Твитнуть

Метафракс

Архив ИД «Компаньон»

В понедельник, 31 июля, Генпрокуратура РФ подала в Арбитражный суд Пермского края иск о признании незаконными итогов приватизации АО «Метафракс Кемикалс», 1 августа были приняты обеспечительные меры в виде ареста контрольного пакета акций «Метафракса». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ответчиками по иску выступают АО «Тольяттихимбанк», АО «Метахолдинг» и ООО «Метафракс Трейдинг». Суть требований в картотеке суда не раскрыта. Но изданию в УК «Метафракс Групп» подтвердили, что речь идёт об оспаривании приватизации головного предприятия группы. Там также отметили, что располагают документами, подтверждающими законность процедуры приватизации. «Мы намерены чётко отстаивать свою позицию в рамках правового поля», — отметили в УК, добавив, что продолжат исполнять обязательства перед контрагентами, кредиторами и сотрудниками.

Акционерами «Метафракс Кемикалс» являются «Метахолдинг» с долей 95,88%, гендиректор предприятия Владимир Даут (0,5%), «Метафракс Трейдинг» (0,27%) и Виктор Майер (0,01%).

Председатель совета директоров компании — Армен Гарслян.

Следующее заседание суда назначено на 25 августа.

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