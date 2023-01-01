Максим Артамонов В Пермском крае приставы арестовали имущество АО «Метафракс Кемикалс» На опись у приставов ушло несколько дней Поделиться Твитнуть

Метафракс

Архив ИД «Компаньон»

Судебные приставы, исполняя определение Арбитражного суда Пермского края, наложили арест на имущество АО «Метафракс Кемикалс». Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пермскому краю.

На опись всего имущества предприятия, основная часть которого находится в Губахе, приставам потребовалось несколько дней. В общей сложности было арестовано 1173 объекта недвижимости и 123 транспортных средства.

В Перми приставы арестовали принадлежащие «Метафраксу» нежилые помещения, расположенные по ул. Советской, 67, и три иномарки представительского класса.

Всё арестованное имущество оставлено должнику на ответственное хранение.

Напомним, в конце июля этого года Генпрокуратура РФ подала в Арбитражный суд Пермского края иск о признании незаконными итогов приватизации АО «Метафракс Кемикалс», надзорный орган также потребовал принять обеспечительные меры в виде ареста контрольного пакета акций «Метафракса».

В прокуратуре считают, что приватизация повлекла нарушение экономического суверенитета РФ, поскольку предприятие представляет стратегическое значение для обеспечения безопасности и обороны страны.

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