Глава краевого агентства по делам молодёжи избавилась от приставки «и.о.» Юлия Баландина исполняла обязанности главы ведомства с января 2023 года Поделиться Твитнуть

Юлия Баландина

Константин Долгановский

Назначенная в начале 2023 года исполняющей обязанности руководителя Агентства по делам молодёжи Прикамья Юлия Баландина утверждена на посту. На сайте агентства в названии её должности исчезла приставка «и.о.».

Напомним, агентство было создано в январе. Ведомство образовали за счёт разделения краевого министерства по туризму и молодёжной политике на агентство по делам молодёжи и министерство туризма.

Ключевыми задачами нового органа исполнительной власти стали формирование инфраструктуры для молодёжи, поддержка её инициатив и вовлечение всех заинтересованных субъектов в реализацию молодёжной политики.

И.о. руководителя ведомства была назначена заместитель министра по туризму и молодёжной политике Пермского края Юлия Баландина. Она занимается вопросами региональной молодёжной политики с 2015 года.

В апреле агентство по делам молодёжи Пермского края было выведено из подчинения регионального правительства. Деятельность агентства координирует администрация губернатора.

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