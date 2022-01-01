Юлия Баландина может стать и.о. главы агентства по делам молодёжи Пермского края Новый орган исполнительной власти заработает с января 2023 года Поделиться Твитнуть

Юлия Баландина / фото: insta-foto.ru

Заместитель министра по туризму и молодёжной политике Пермского края Юлия Баландина — основной кандидат на пост руководителя регионального агентства по молодёжной политике. С января 2023 года она может быть назначена исполняющей обязанности главы новой структуры.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», в этом качестве она и примет участие в конкурсе на пост директора. На такой процедуре выбора руководителя настаивает федеральный центр.

Напомним, в сентябре 2022 года губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сообщил, что с 1 января 2023 года в Пермском крае начнёт работу региональное агентство по делам молодёжи. Ключевыми задачами нового органа исполнительной власти станут формирование инфраструктуры для молодёжи, поддержка её инициатив и вовлечение всех заинтересованных субъектов в реализацию молодёжной политики. Такое структурное решение также позволит Прикамью получить дополнительную поддержку федерации и Росмолодёжи.

Сейчас направление курирует региональное министерство по туризму и молодёжной политике. Ведомство возглавляет Юлия Ветошкина. Замминистра и начальником отдела молодёжной политики является Юлия Баландина.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.