Максим Артамонов

В Пермском крае кураторство над Агентством по делам молодёжи возьмёт на себя администрации губернатора

Новое ведомство было создано в начале этого года

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администрация губернатора Пермского края

v-kurse.ru

Агентство по делам молодёжи Пермского края выведено из подчинения регионального правительства. Теперь координировать его деятельность агентства будет администрация губернатора. Соответствующее постановление подписал глава региона Дмитрий Махонин.

Комментируя переподчинение ведомства, в администрации губернатора пояснили, что «это общероссийский тренд», сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В сентябре 2022 года губернатор сообщил, что с 1 января 2023 года в Пермском крае начнёт работу региональное агентство по делам молодёжи.

Ведомство образовано за счёт разделения краевого министерства по туризму и молодёжной политике на агентство по делам молодёжи и министерство туризма.

Ключевыми задачами нового органа исполнительной власти станут формирование инфраструктуры для молодёжи, поддержка её инициатив и вовлечение всех заинтересованных субъектов в реализацию молодёжной политики. Такое структурное решение также позволит Прикамью получить дополнительную поддержку федерации и Росмолодёжи, утверждали краевые власти.

В начале этого года и.о. руководителя новоиспечённого ведомства была назначена заместитель министра по туризму и молодёжной политике Пермского края Юлия Баландина. Она занимается вопросами региональной молодёжной политики с 2015 года.

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