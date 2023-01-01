Максим Артамонов В Пермском крае кураторство над Агентством по делам молодёжи возьмёт на себя администрации губернатора Новое ведомство было создано в начале этого года Поделиться Твитнуть

Агентство по делам молодёжи Пермского края выведено из подчинения регионального правительства. Теперь координировать его деятельность агентства будет администрация губернатора. Соответствующее постановление подписал глава региона Дмитрий Махонин.

Комментируя переподчинение ведомства, в администрации губернатора пояснили, что «это общероссийский тренд», сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В сентябре 2022 года губернатор сообщил, что с 1 января 2023 года в Пермском крае начнёт работу региональное агентство по делам молодёжи.

Ведомство образовано за счёт разделения краевого министерства по туризму и молодёжной политике на агентство по делам молодёжи и министерство туризма.

Ключевыми задачами нового органа исполнительной власти станут формирование инфраструктуры для молодёжи, поддержка её инициатив и вовлечение всех заинтересованных субъектов в реализацию молодёжной политики. Такое структурное решение также позволит Прикамью получить дополнительную поддержку федерации и Росмолодёжи, утверждали краевые власти.

В начале этого года и.о. руководителя новоиспечённого ведомства была назначена заместитель министра по туризму и молодёжной политике Пермского края Юлия Баландина. Она занимается вопросами региональной молодёжной политики с 2015 года.

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