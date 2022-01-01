Елена Синица Юлия Баландина назначена и.о. главы агентства по делам молодёжи Пермского края Она занимается вопросами молодежной политики с 2015 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Заместитель министра по туризму и молодёжной политике Пермского края Юлия Баландина назначена и.о. руководителя регионального агентства по молодёжной политике.

Как уточняет «Коммерсант-Прикамье», Баландина занимается вопросами региональной молодежной политики с 2015 года.





Напомним, в сентябре 2022 года губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сообщил , что с 1 января 2023 года в Пермском крае начнёт работу региональное агентство по делам молодёжи. Ключевыми задачами нового органа исполнительной власти станут формирование инфраструктуры для молодёжи, поддержка её инициатив и вовлечение всех заинтересованных субъектов в реализацию молодёжной политики. Такое структурное решение также позволит Прикамью получить дополнительную поддержку федерации и Росмолодёжи.

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