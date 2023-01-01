Максим Артамонов Первый заместитель главы города Эдуард Хайруллин покинул свой пост Он работал на руководящей должности в администрации с 2021 года Поделиться Твитнуть

Эдуард Хайруллин

Константин Долгановский

Первый заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин завершает работу в мэрии. Он возглавлял функционально-целевой блок «Управление планированием, финансами и транспортом» с апреля 2021 года. Сегодня, 25 августа — его последний рабочий день. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

«При устройстве на муниципальную службу передо мной ставилась задача сократить разрыв между расходами и доходами в транспортной отрасли. На данный момент в отрасли перевозок все изменения завершены: перевозчики работают по брутто-контрактам, серьезно обновлен общественный транспорт, действует единая система оплаты проезда, маршрутная сеть откорректирована под текущий пассажиропоток. Реформа закончена, отрасль перешла в режим точечной настройки. В связи с выполнением поставленной задачи принял решение завершить работу в администрации», — сказал Хайруллин.

Он поблагодарил администрацию, депутатов гордумы и краевое правительство «за конструктивное сотрудничество и совместную работу».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.