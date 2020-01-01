На следующей неделе депутаты выберут главу Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Главным вопросом пленарного заседания Пермской гордумы 23 марта станет избрание нового главы города. Всего заявки подали 13 кандидатов, но после этапа документальной проверки круг претендентов сузился до 10 человек.

Вчера конкурсная комиссия оценила программы кандидатов на должность главы города — главы администрации Перми, видение ими перспектив развития города, понимание проблем и путей их решения. В результате было принято решение представить на рассмотрение гордумы кандидатуры председателя совета директоров ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» Эдуарда Хайруллина и врио главы города Алексея Дёмкина. Теперь выбор должны сделать депутаты гордумы.



Отметим, конкурсная комиссия состоит из представителей губернатора и депутатского корпуса. Главу региона при этом в ней представляют в том числе представители бизнеса и общественности. Среди них — генеральный директор ПАО «ПНППК» Алексей Андреев, директор Пермского филиала ВШЭ Галина Володина, врио ректора ПГНИУ, председатель Общественной палаты региона Дмитрий Красильников, эколог, член Общественной палаты Юрий Хохлов. Заседание комиссии пройдёт в закрытом режиме. Гордуму в комиссии представляют депутаты.

Игорь Алаев, председатель избирательной комиссии города Перми:

— Полномочия депутатов прописаны в ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления». Статья 40 закона говорит, что их они начинаются со дня избрания и прекращаются со дня начала работы выборного органа нового созыва. И на первое заседание их созывает председатель городской избирательной комиссии не позднее чем через 30 дней со дня избрания (ст. 35 ФЗ и ст. 41 Устава г. Перми). Дело в том, что прежде нужно официально подвести итоги выборов, опубликовать результаты. Иными словами, первое заседание думы нового созыва может состояться до 19 октября, поскольку выборы состоятся 19 сентября. Только тогда, в момент этого заседания, полномочия депутатов VI созыва будут исчерпаны. Пермская городская дума, назначая конкурсную процедуру по выборам главы города, действует в рамках закона.

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