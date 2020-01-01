Главу Перми будут выбирать общественники Губернатор определился со своими представителями в комиссии Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внёс изменения в указ, которым делегирует в состав комиссии по отбору глав муниципалитетов своих представителей.

Кандидатов на должность мэра будут оценивать профессионалы в той или иной городской отрасли.

«Большинство представителей главы региона — это не чиновники, а отраслевые специалисты и общественники», — сообщает телеграм-канал «Компрос», близкий к администрации губернатора.

В состав комиссии по выбору главы Перми войдут генеральный директор ПАО «ПНППК» Алексей Андреев, заместитель председателя краевого правительства Александр Борисов, директор Пермского филиала ВШЭ Галина Володина, врио ректора ПГНИУ, председатель Общественной палаты региона Дмитрий Красильников, эколог, член Общественной палаты Юрий Хохлов, глава администрации губернатора Леонид Политов.

На пленарном заседании думы 26 января депутаты также определились, что со стороны города в комиссию войдут Дмитрий Малютин, Наталья Рослякова, Наталья Мельник, Василий Кузнецов, Александр Филиппов, Арсен Болквадзе. Подать заявку можно со 2 февраля до 17:00 4 марта. Конкурс состоится 18 марта в 15:00. Комиссия выберет двух кандидатов, которые выступят перед депутатами.

Сегодня, 1 февраля, состоится первое заседание комиссии. Участие в конкурсе уже анонсировали владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин, общественник Денис Галицкий, оппозиционер Сергей Ухов и директор пермского филиала «Городских проектов» Александр Синявский.

Напомним, в конце декабря Дмитрий Самойлов покинул пост главы Перми и перешёл на работу в краевое правительство. Врио главы города назначен бывший депутат гордумы и экс-гендиректор АО «ПЗСП» Алексей Дёмкин.

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