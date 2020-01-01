Елена Синица
Определены члены комиссии от гордумы на проведение конкурса по выборам главы Перми
На заседании Пермской городской думы 26 января депутаты приняли проект решения о проведении конкурса по отбору главы города.
Конкурс состоится 18 марта в 15:00. Подать заявку можно со 2 февраля до 17:00 4 марта. Членами конкурсной комиссии от гордумы назначены: Дмитрий Малютин, Наталья Рослякова, Наталья Мельник, Василий Кузнецов, Александр Филиппов, Арсен Болквадзе (заменил ушедшего на работу в мэрию Алексея Грибанова).
Также в комиссию должны войти шесть человек от администрации губернатора Пермского края.
Ранее во время заседания думского комитета по местному самоуправлению и регламенту врио председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин не исключил, что конкурс по выбору главы Перми может пройти в формате видео-конференц-связи (ВКС).
Участие в конкурсе уже анонсировали владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин, общественник Денис Галицкий, оппозиционер Сергей Ухов и директор пермского филиала «Городских проектов» Александр Синявский.
Напомним, в конце декабря Дмитрий Самойлов покинул пост главы Перми и перешёл на работу в краевое правительство. Врио главы города назначен бывший депутат гордумы и экс-гендиректор АО «ПЗСП» Алексей Дёмкин.
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