Елена Синица Определены члены комиссии от гордумы на проведение конкурса по выборам главы Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

На заседании Пермской городской думы 26 января депутаты приняли проект решения о проведении конкурса по отбору главы города.

Конкурс состоится 18 марта в 15:00. Подать заявку можно со 2 февраля до 17:00 4 марта. Членами конкурсной комиссии от гордумы назначены: Дмитрий Малютин, Наталья Рослякова, Наталья Мельник, Василий Кузнецов, Александр Филиппов, Арсен Болквадзе (заменил ушедшего на работу в мэрию Алексея Грибанова).

Также в комиссию должны войти шесть человек от администрации губернатора Пермского края.

Ранее во время заседания думского комитета по местному самоуправлению и регламенту врио председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин не исключил, что конкурс по выбору главы Перми может пройти в формате видео-конференц-связи (ВКС).

Участие в конкурсе уже анонсировали владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин, общественник Денис Галицкий, оппозиционер Сергей Ухов и директор пермского филиала «Городских проектов» Александр Синявский.

Напомним, в конце декабря Дмитрий Самойлов покинул пост главы Перми и перешёл на работу в краевое правительство. Врио главы города назначен бывший депутат гордумы и экс-гендиректор АО «ПЗСП» Алексей Дёмкин.

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