Сергей Клепцин: «В итоге мы сможем выбрать главу города, который будет обладать непоколебимым общественным ресурсом» Поделиться Поделиться Твитнуть

Вчера, 18 марта, конкурсная комиссия оценила программы кандидатов на должность главы города — главы администрации Перми, видение ими перспектив развития города, понимание проблем и путей их решения.

По итогам конкурса комиссия представила на рассмотрение гордумы кандидатуры Эдуарда Хайруллина и Алексея Дёмкина.

23 марта на пленарном заседании кандидаты выступят перед депутатами со своими программами, ответят на вопросы, после чего состоится голосование. Кандидат будет считаться избранным при получении большинства голосов от установленной численности депутатов.

Напомним, что всего в конкурсе приняли участие десять человек.

— Комиссия закончила свою работу, все члены комиссии присутствовали. Кандидаты, которые были зарегистрированы и допущены к конкурсному отбору, явились вовремя. Все кандидаты были в одинаковых условиях. После того как закончилась презентация всех проектов, комиссия подвела итоги. По результатам голосования по кандидатам, допущенным до участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города — главы администрации Перми, были определены две кандидатуры, которые набрали наибольшее количество голосов. Это Дёмкин Алексей Николаевич — 12 голосов за, 0 против, и Хайруллин Эдуард Азатович — 11 голосов за и 1 против. Окончательное решение будет принято на ближайшем заседании гордумы, — прокомментировала секретарь конкурсной комиссии, депутат гордумы Наталья Рослякова.

Сергей Клепцин, председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Пермского края, депутат ЗС ПК:

— Для Перми очень важно, кто будет определять её будущее. Понимаем, что приближается 300-летие города. Все мы ждём больших изменений к юбилею, что город станет более красивым, комфортным, интересным. Поэтому, конечно, многое, что должно быть и будет сделано, требует в первую очередь профессионального подхода, профессиональных знаний и умений. К этому можно отнести и знание городского хозяйства, понимание перспектив и возможностей развития.

В связи с этим нужно сделать всё возможное, чтобы выбор не вызывал никаких сомнений. Депутаты городской думы, как представители жителей всего города, понимают уровень своей ответственности. Уверен, что. принимая окончательное решение, выслушав все доводы «за» и «против», они смогут принять правильное решение, кому можно доверить руководство городом. Самое важное, что в итоге мы сможем выбрать главу города, который будет обладать непоколебимым общественным ресурсом.

В свою очередь претенденты, которые заявились на конкурс на пост главы города Перми, также должны понимать высокую ответственность. Это не пиар, не хайп, это непростая, тяжёлая ежедневная и очень ответственная работа.

Сейчас всё определит абсолютно понятная и внятная процедура голосования. Сегодня определились две кандидатуры, оба достойны, профессионалы, с опытом руководства предприятиями и заслужили, чтобы действительно быть на этой финишной прямой.

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