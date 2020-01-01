Евгения Пастуховажурналист
Конкуренцию Алексею Дёмкину составит бизнесмен
Конкурсная комиссия по отбору главы Перми определилась с двумя фаворитами
Конкурсная комиссия по отбору главы Перми выбрала из 10 кандидатов на пост мэра Перми двух фаворитов. Это врио главы города Алексей Дёмкин и председатель совета директоров ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» Эдуард Хайруллин. Как сообщает секретарь конкурсной комиссии Наталья Рослякова, за Дёмкина проголосовали все 12 членов комиссии, за Хайруллина — 11 (один «против»). Во вторник, 23 марта, они представят свои программы на пленарном заседании гордумы, которая и выберет главу Перми.
Напомним, заявки подали врио главы Перми Алексей Дёмкин, глава Пермского отделения фонда «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца», координатор сообщества «Велосипедизация Перми» Александр Синявский, общественник Сергей Ухов, депутат гордумы Геннадий Сторожев, депутат Заксобрания Александр Григоренко, координатор «Пермского бегового сообщества» Александра Гуляева, , машинист упаковочной машины ООО «Уралбумага» Андрей Золотарёв, житель Пермского района Евгений Рожков и гендиректор ООО «Спас» Дмитрий Дмитренко. Трое кандидатов не предоставили необходимые пакеты документов и решением конкурсной комиссии были исключены из числа претендентов. Это общественник Денис Галицкий, политолог и кандидат исторических наук Виталий Ковин, пенсионерка Галина Широкова.
Отметим, что должность главы стала вакантной после того, как занимавший этот пост с 2014 года Дмитрий Самойлов перешёл на работу в краевое правительство.
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