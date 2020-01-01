Евгения Пастухова журналист Конкуренцию Алексею Дёмкину составит бизнесмен Конкурсная комиссия по отбору главы Перми определилась с двумя фаворитами Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Дёмкин

Константин Долгановский

Конкурсная комиссия по отбору главы Перми выбрала из 10 кандидатов на пост мэра Перми двух фаворитов. Это врио главы города Алексей Дёмкин и председатель совета директоров ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» Эдуард Хайруллин. Как сообщает секретарь конкурсной комиссии Наталья Рослякова, за Дёмкина проголосовали все 12 членов комиссии, за Хайруллина — 11 (один «против»). Во вторник, 23 марта, они представят свои программы на пленарном заседании гордумы, которая и выберет главу Перми.

Напомним, заявки подали врио главы Перми Алексей Дёмкин, глава Пермского отделения фонда «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца», координатор сообщества «Велосипедизация Перми» Александр Синявский, общественник Сергей Ухов, депутат гордумы Геннадий Сторожев, депутат Заксобрания Александр Григоренко, координатор «Пермского бегового сообщества» Александра Гуляева, , машинист упаковочной машины ООО «Уралбумага» Андрей Золотарёв, житель Пермского района Евгений Рожков и гендиректор ООО «Спас» Дмитрий Дмитренко. Трое кандидатов не предоставили необходимые пакеты документов и решением конкурсной комиссии были исключены из числа претендентов. Это общественник Денис Галицкий, политолог и кандидат исторических наук Виталий Ковин, пенсионерка Галина Широкова.

Отметим, что должность главы стала вакантной после того, как занимавший этот пост с 2014 года Дмитрий Самойлов перешёл на работу в краевое правительство.

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