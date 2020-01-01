Число претендентов на пост мэра города сократилось до 10 Трое не прошли документальную проверку Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

Конкурсная комиссия завершила проверку документов кандидатов на пост мэра города. Как и прогнозировал «Новый компаньон», трое кандидатов не предоставили необходимые пакеты документов и решением конкурсной комиссии сегодня были исключены из числа претендентов. Это общественник Денис Галицкий, политолог и кандидат исторических наук Виталий Ковин, пенсионерка Галина Широкова.

Таким образом, число кандидатов сократилось с 13 до 10. В конкурсе принимают участие врио главы Перми Алексей Дёмкин, глава Пермского отделения фонда «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца», координатор сообщества «Велосипедизация Перми» Александр Синявский, общественник Сергей Ухов, депутат гордумы Геннадий Сторожев, депутат Заксобрания Александр Григоренко, координатор «Пермского бегового сообщества» Александра Гуляева, председатель совета директоров Краснокамского завода металлических сеток Эдуард Хайруллин, машинист упаковочной машины ООО «Уралбумага» Андрей Золотарёв, житель Пермского района Евгений Рожков и гендиректор ООО «Спас» Дмитрий Дмитренко.

Заседание конкурсной комиссии, где они должны выступить со своим видением программы развития Перми, состоится 18 марта в 15:00. Тогда же комиссия выберет двух фаворитов. Окончательное решение будет принимать гордума.

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