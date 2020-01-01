Дмитрий Самойлов назначен вице-премьером Он будет курировать проекты, связанные с подготовкой к 300-летию Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Самойлов

Константин Долгановский

Бывший мэр Перми Дмитрий Самойлов с сегодняшнего дня, 22 декабря, приступил к работе в должности заместителя председателя правительства Пермского края. Об этом «Новому компаньону» сообщил источник в аппарате губернатора Пермского края.

Как ранее сообщало издание, он будет курировать вопросы образования, культуры и спорта. Антон Клепиков, который занимал эту должность ранее, не вошёл в состав нового правительства, которое в ноябре представил губернатор Дмитрий Махонин.

Напомним, 15 декабря на пленарном заседании Пермской городской думы депутаты приняли отставку Самойлова по собственному желанию (в связи с переходом на новую работу) и назначили на его место в качестве и. о. бывшего депутата Алексея Дёмкина.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.