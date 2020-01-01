Дмитрий Самойлов может быть назначен вице-премьером на следующей неделе Предполагается, что он будет курировать направления образования, культуры и спорта Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Экс-глава Перми Дмитрий Самойлов приступит к выполнению обязанностей вице-премьера на следующей неделе. Об этом сообщают сразу несколько источников «Нового компаньона» в мэрии и правительстве. На работу он выйдет 21 декабря.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», Самойлов будет курировать вопросы образования, культуры и спорта. Антон Клепиков, который занимал эту должность ранее, не вошёл в состав нового правительства, которое в ноябре представил губернатор Дмитрий Махонин.

Напомним, 15 декабря на пленарном заседании Пермской городской думы депутаты приняли отставку Самойлова по собственному желанию (в связи с переходом на новую работу) и назначили на его место в качестве и. о. бывшего депутата Алексея Дёмкина.

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