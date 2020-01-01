Евгения Пастухова журналист Назвался мэром Депутаты гордумы отпустили Дмитрия Самойлова и предостерегли Алексея Дёмкина Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Дёмкин

Константин Долгановский

Затянувшаяся рокировка в мэрии Перми наконец состоялась. Депутаты Пермской городской думы на заседании 15 декабря приняли отставку Дмитрий Самойлова, который возглавлял город с 2016 года, и назначили временно исполняющим обязанности главы и. о. первого вице-мэра Алексея Дёмкина. В январе депутаты объявят конкурс по выбору «полноценного» главы, который должен появиться в марте.

О том, что Дмитрий Самойлов написал заявление об уходе по собственному желанию (в связи с переходом на новую работу), стало известно сегодня утром. Вместе с тем врио спикера гордумы Дмитрий Малютин в рамках своего доклада по вопросу об освобождении Самойлова от должности заявил, что обращение от него поступило 14 декабря. Сегодня, 15 декабря, был его последний рабочий день.

Депутаты в основном желали ему удачи на новом месте работы, отмечали, что не ошибается тот, кто ничего не делает, и всячески за всё благодарили. А Павел Фадеев пожелал смелости в отстаивании своей позиции:

«Вы уже не первой свежести мужчина, как и большинство из нас здесь, и нужно уже научиться своё мнение отставить с той настойчивостью, которая присуща человеку, который занимает такой высокий пост. Этого я вам искренне желаю».

Геннадий Сторожев (который, кстати, единственный воздержался при голосовании по вопросу отставки) заявил, что Самойлов ещё не исчерпал всех возможностей на посту главы города и мог бы ещё сделать «много полезного».

«Мне с ним работать было приятно, я у него многому научился, — отметил Сторожев. — Научился, как вести себя в кризисных ситуациях, в которые он иногда без вины своей был поставлен».

«Я специально попросил дать мне слово после голосования, потому что услышал столько хороших слов, — пошутил в ответном слове Дмитрий Самойлов. — Помните, как в фильме «Старики-разбойники»? Героя Юрия Никулина провожали на пенсию, и так ему понравилось всё сказанное, что он решил остаться». Главное, по его словам, что за эти годы мэрии вместе с депутатами удалось определить «городские болевые точки и проблемы, которые требовали системного внимания и решения». Он перечислил строительство объектов социальной инфраструктуры, ликвидацию очереди в детские сады, расселение аварийного жилья, парковочную политику, строительство дорог и благоустройство, в том числе набережной, и ряд других проектов. «Но чем больше изменений происходит, тем более планов на будущее», — резюмировал теперь уже бывший мэр и заявил, что команда Алексея Дёмкина со всем справится.

Дмитрий Малютин в подтверждение того, что Самойлов много сделал для города, заявил, что «отпечатки его пальцев есть на многих городских объектах». И вручил от думы подарок — портрет Самойлова, составленный из 300 разных фотографий.

«Здесь у меня плюс пять-семь килограмм, — заявил в ответ Самойлов. — Эта фотография была сделана до того, как Людмила Анатольевна (Гаджиева. — Ред.) научила меня бегать «десятку» на Пермском марафоне».

После этого гордума приняла решение о назначении врио главы своего бывшего коллеги и бывшего гендиректора АО «ПЗСП» Алексея Дёмкина. Геннадий Сторожев тут же предупредил его, что его ждут «неизбежные подозрения в аффилированности» ПЗСП, это постоянно «надо иметь в виду» и дистанцироваться «от своей прошлой деятельности». Владимир Молоковских отметил, что обвинений бояться не надо, а команду стоит формировать разношёрстную:

— Это позволит иметь разные точки зрения, потому что они создают некую объёмную картину, и в ней лучше и проще ориентироваться, чем пытаться всех привести к одному знаменателю.

Денис Ушаков отметил, что у депутатов сейчас «появляется уникальная возможность, когда дума делегирует в состав исполнительной власти» своего бывшего коллегу. И «может наступить единение и согласие при принятии решений». Илья Лисняк и Евгений Глезман обратили внимание на его опыт в бизнесе. В итоге депутаты действительно сплотились и поддержали назначение Алексея Дёмкина.

Отметим, что смена власти в городе планировалась в начале декабря. Однако накануне внеочередного заседания гордумы, которое планировалось провести 1 декабря, выяснилось, что пройдены не все согласовательные процедуры в Москве.

Алексей Дёмкин, кстати, сразу же после назначения завёл аккаунт в Instagram, где в первом посте отметил, что для него назначение врио главы «это большой вызов». И он уже «проверил ряд дорожных и социальных строек, обсудил текущее состояние дел с подрядчиками, провёл встречи с сотрудниками администрации».

На этом же пленарном заседании гордума, кстати, приняла положение о проведении конкурса по выбору главы. Оно типовое. Отбирать кандидатов на пост главы Перми будет конкурсная комиссия из 12 человек: по шесть от гордумы и краевых властей. Председатель комиссии избирается из числа членов комиссии, делегированных губернатором, и обладает правом решающего голоса. Предполагается, что конкурс стартует в январе.

Андрей Денисенко, политтехнолог:

Любые изменения в муниципальной власти (не только на территории Пермского края) нужно оценивать, вспоминая роман братьев Стругацких «Град обречённый», где распределительная машина хаотично раздавала жителям города должности. И вчерашний дворник становился мэром, а мэр — пекарем. Точно так же и в нашей муниципальной власти. В принципе, можно поставить мэром кого угодно, и намного хуже точно не станет. Полномочий и бюджетов у муниципалитетов всё меньше. А у Перми — так и вовсе, даже градостроительный функционал отобрали. Может быть, кстати, отобрали в качестве превентивных мер, чтобы выходец из ПЗСП не смог слишком увлекаться темой застройки.

Чем запомнится горожанам Дмитрий Самойлов? Пожалуй, новогодними ледовыми городками и праздничными мероприятиями ко Дню города. Потому что именно в эти периоды его публичная активность многократно возрастала. Стоит отметить также высокую способность к политической выживаемости: будучи назначенным при Викторе Басаргине, он сумел продержаться и до окончания полномочий Максима Решетникова, и даже немного поработать при Дмитрии Махонине.

Итог работы, конечно, получился скомканным: тут и транспортная реформа, которая пробила дыру в бюджете на больше чем 2 млрд руб. И скандал с [директором гимназии №17] Элеонорой Падей. И странная реконструкция центральных улиц города к 300-летию Перми. Понятно, что по любому из этих поводов есть некая коллективная ответственность (а за юбилей Перми так и вовсе отвечают, по большей части, в другой администрации). Но, тем не менее, назвался мэро —, отвечай за всё, что происходит в городе.

Символично, что именно с этого тезиса начинает свою работу на этом посту Алексей Дёмкин, который с вероятностью 99,9% должен успешно пройти жёсткий конкурсный отбор и все этапы конкурентной борьбы в родной ему городской думе. «Я отвечаю за всё, что происходит в городе», — заявил он. Что ж, публичное начало неплохое.

Вообще, я лично к назначению (или избранию, если хотите) Алексея Дёмкина на пост мэра Перми отношусь с осторожным оптимизмом. Потому что чиновники, пришедшие из бизнеса, в эффективной организации процессов разбираются обычно лучше, чем чиновники, пришедшие из чиновников. И главное, чего хочется пожелать Алексею Дёмкину на этом посту, — вернуть статус и престиж городской власти. А этого можно добиться исключительно мудрым управлением, других рецептов нет.

Перми пора наконец сформулировать свои цели и задачи. Какой она хочет быть через пять, 10, 50 лет? К чему мы стремимся и чего добиваемся? Наверное, с этого и имеет смысл начать свою работу новой городской администрации (состав которой, кстати, неплохо бы кардинально обновить).

Алексей Чусовитин, политтехнолог:

Если мы хотим, чтобы страна, регион, город развивались, власть должна меняться. По-другому никак, это априори. Даже самого хорошего руководителя со временем должен сменить другой. Это обновление власти, о котором говорил Дмитрий Махонин в ходе предвыборной кампании. Транзит в Перми — одно из главных подтверждений тому. Пермь — это половина региона и 80% имиджа края.

Эпоха ли это? Да, эпоха. Заходит другая прагматика, другой социально-экономический контекст. Дмитрий Иванович заступал на заре «крымского консенсуса», когда казалось, что в людях появляется высокий уровень патриотизма. А тут другая ситуация, кризисная, критическая, трудно людям — и богатым, и бедным. Это эпоха, которая продлится три-четыре года, и она будет крайне непростой.

Очень важный момент, который я хотел бы отметить в назначении Дёмкина, — понятный мне бэкграунд. Мне очень любопытно посмотреть на его имидж как главы, потому что эта составляющая сильно повлияет на развитие города. Он может привнести новые ценности. Алексей Николаевич — представитель династии. Его отец Николай Иванович — легенда Дзержинского района и Перми в целом. Дмитрий Иванович был опытным, мудрым, но, прежде всего, аппаратчиком, который был в состоянии выстроить сложнейшую систему сдержек и противовесов. Дёмкин — это хозяин. Нравственные установки и проблемы конкретных людей для него важны. И мне хочется надеяться, что Алексей Николаевич эту династичность, чуткое отношение к проблемам города и людей привнесёт. Он не технократ.

Понятно, что в повестке сейчас стоит обновление команды. Но транзит власти в городе — длинный процесс. Правильно, что Дмитрий Иванович остаётся в вертикали и в новом статусе продолжит курировать вопросы, которыми занимался в городе. Передача власти будет постепенной, потому что проекты не должны повиснуть. И она может растянуться на три, четыре, шесть месяцев. Но в любом случае молодые чиновники будут пахать глубже и целеустремлённее.

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