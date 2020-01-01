Олеся Максименко
Пермский департамент транспорта будет курировать Эдуард Хайруллин
На замглавы администрации также возложено руководство департаментами финансов и мониторинга и планирования
На сайте городской мэрии размещено обновлённое постановление администрации Перми от 12.01.2015 №2 «О распределении обязанностей между главой города Перми и иными руководителями администрации города Перми».
Согласно документу,первый заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин назначен ответственным за функционально-целевой блок «Управление финансами и планированием». На него возложено руководство городскими департаментом транспорта, департаментом финансов, департаментом планирования и мониторинга, а также управлением муниципального заказа.
Напомним, до этого департамент транспорта находился в ведении замглавы администрации Перми Дмитрия Галиханова. Сейчас он будет курировать только городской департамент дорог и благоустройства.
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