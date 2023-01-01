Инаугурацию главы Перми Эдуарда Соснина покажут в прямом эфире Трансляция начнётся 28 августа в 14 часов Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Торжественную церемонию вступления в должность главы Перми Эдуарда Соснина покажут в прямом эфире. Трансляция будет организована в группе «Пермь Первая» ВКонтакте. Она пройдёт в понедельник, начало в 14.00. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее сообщалось, что 28 августа инаугурация нового мэра состоится во Дворце молодёжи (ул. Петропавловская, 185).

Напомним, 22 августа на пленарном заседании Пермской городской думы депутаты утвердили на посту мэра Перми главу краевого минэка Эдуарда Соснина. За его кандидатуру проголосовало 24 депутата из 30 присутствующих.

На этой неделе Соснин сложит с себя полномочия главы регионального министерства, с 28 августа и.о. министра будет назначена Татьяна Чуксина.

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