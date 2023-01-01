Минэкономразвития Прикамья временно возглавит первый замминистра Татьяна Чуксина Она приступит к исполнению обязанностей 28 августа Поделиться Твитнуть

Татьяна Чуксина

Константин Долгановский

С 28 августа и.о. министра экономического развития Пермского края будет назначена первый заместитель главы ведомства Татьяна Чуксина. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», информацию подтвердили в пресс-службе краевого минэка.

Должность министра освободится на этой неделе. Занимающий её Эдуард Соснин был избран мэром Перми (инаугурация градоначальника состоится 28 августа) и покидает региональное ведомство.

Татьяна Чуксина имеет два высших образования: экономическое и юридическое. Она работает в минэкономразвития на должности замминистра с 2020 года.





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