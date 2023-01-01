Эдуард Соснин покинет региональный Минэк на этой неделе Он официально вступит в должность главы Перми 28 августа Поделиться Твитнуть

На этой неделе избранный 22 августа новый мэр Перми Эдуард Соснин завершит работу в региональном Минэкономразвития. Об этом сам чиновник сообщил своём telegram-канале, поблагодарив всех, кто его «не только поддерживал, но и спорил, и даже критиковал».

«Такое общение позволяло нам создавать комфортные условия для развития бизнеса! Уверен, совместными усилиями мы сможем создавать еще более комфортный климат для работы и жизни! Пермь — город с огромным потенциалом, в который должны стремиться не меньше, чем в другие мегаполисы», — рассказал Эдуард Соснин.

Также чиновник поблагодарил команду регионального Минэкономразвития «за плодотворную работу».

Напомним, 22 августа на пленарке Пермской городской думы депутаты большинством голосов утвердили Соснина на посту мэра. Кроме него, вторых кандидатом, который вышел в финал конкурса по избранию главы Перми, стал руководитель Ленинского района Александр Русанов. Оба кандидата представили депутатам свои программы развития города, после чего состоялось голосование.

Инаугурация новоиспечённого мэра состоится 28 августа в 14:00 в Дворце молодёжи (ул. Петропавловская, 185).

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