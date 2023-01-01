Максим Артамонов В Перми чиновники подадут в суд на собственника дома, стена которого придавила женщину Поделиться Твитнуть

Эпроновская, 8

«Яндекс.Карты»

В администрации Ленинского района Перми состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, посвящённое обрушению фасада дома на ул. Эпроновской, 8, где на прошлой неделе на проходившую мимо женщину обрушилась стена. Этот вопрос обсудили представители прокуратуры, Пермского городского управления гражданской защиты, МЧС и чиновники. По итогам заседания решено, что на собственника подадут в суд, сообщили в администрации района.

Как выяснилось, жилые помещения дома по ул. Эпроновской, 8 находятся в частной собственности. В 2022 году была проведена комиссия по ЧС, на которую вызывали собственников помещений дома, однако они не явились.





Сейчас тротуар вдоль дома огорожен бетонными блоками.





В мэрии отметили, что собственник жилого помещения обязан поддерживать имущество в исправном, безопасном и пригодном для эксплуатации с назначением имущества состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним. Ответственность за ненадлежащее пользование жилым помещением возлагается на его собственника.





Напомним, 18 августа в Перми на проходившую мимо 40-летнюю женщину обрушилась стена аварийного дома № 8 по ул. Эпроновской. Из-под стены женщину достали торговцы рынка, они и вызвали скорую помощь. Врачи констатировали, что причинённые травмы не опасны для жизни, и отправили женщину в травмпункт, там ей диагностировали ушибы и гематомы. Сын пострадавшей намерен обратиться в администрацию и прокуратуру.





На следующий день, 19 августа, стало известно, что в Перми с дома № 24 по ул. 25 Октября (Ленинский район) на прохожую упал кусок штукатурки с балкона. Девушку увезли в больницу с рассечением головы.





Прокуратура Ленинского района Перми организовала проверку по двум фактам происшествий. К делу подключился также следком по региону.





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