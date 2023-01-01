Прокуратура Ленинского района Перми заинтересовалась падением на жителей элементов зданий Поделиться Твитнуть

Прокуратура Ленинского района Перми организовала проверку в связи с травмированием двух местных жительниц вследствие обрушения конструкции и элементов отделки зданий по ул. Эпроновской и ул. 25 Октября в краевом центре. Об этом сообщает тг-канал краевой прокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий будет проверено, как в районе соблюдаются права граждан на комфортное и безопасное проживание, а также будет дана оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за содержание зданий.

«В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сказано в информации.

Ранее сообщалось, что СУ СКР по региону начал доследственную проверку по факту обрушения части стены дома на ул. Эпроновской на 40-летнюю пермячку. Ход проверки, проводимой следственными органами, поставлен на контроль прокуратуры района.

Напомним, 18 августа в Перми на проходившую мимо 40-летнюю женщину обрушилась стена аварийного дома № 8 по ул. Эпроновской. Пострадавшая получила ушибы и гематомы.

В субботу, 19 августа, стало известно, что в Перми с дома № 24 по ул. 25 Октября (Ленинский район) на прохожую упал кусок штукатурки с балкона. Девушку увезли в больницу с рассечением головы.

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