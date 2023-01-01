В Перми стена аварийного дома придавила прохожую Сын пострадавшей намерен добиться компенсации от администрации Поделиться Твитнуть

Эпроновская, 8

«Яндекс.Карты»

Днём 18 августа в Перми на проходившую мимо 40-летнюю женщину обрушилась стена аварийного дома № 8 по ул. Эпроновской. Это район металлорынка. О ЧП сообщил портал 59.ru.

Из-под стены женщину достали торговцы рынка, они и вызвали скорую помощь. Врачи констатировали, что причинённые травмы не опасны для жизни, и отправили женщину в травмпункт, там ей диагностировали ушибы и гематомы.

Сын пострадавшей намерен обратиться в администрацию и прокуратуру, а впоследствии добиться, чтобы его матери выплатили компенсацию.

«У меня большой вопрос к администрации — почему не сносят аварийные дома? По ул. Эпроновской часто ходят люди. Почему администрация меры не принимает?» — недоумевает пермяк.





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