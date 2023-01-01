На пермячку в центре города упал кусок штукатурки с балкона и рассёк ей голову Поделиться Твитнуть

фото: ЧП ДТП Пермь

В Перми с дома № 24 по ул. 25 Октября (Ленинский район) на прохожую упал кусок штукатурки с балкона. Об этом сообщает паблик ЧП ДТП Пермь. Девушка получила травму голову, с рассечением она была практически сразу же увезена в больницу.

О состоянии пострадавшей не сообщается.

Местные жители обсуждают происшествие: «Ужасно, что ТСЖ не следит за фасадом, могут пострадать другие люди. Проблема пока не устранена».

Ранее сообщалось, что 18 августа на проходившую мимо 40-летнюю женщину обрушилась стена аварийного дома № 8 по ул. Эпроновской в Перми. Это район металлорынка и тоже Ленинский район. Пострадавшая получила ушибы и гематомы. Сын раненой намерен обратиться в администрацию и прокуратуру, а впоследствии добиться, чтобы его матери выплатили компенсацию.

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