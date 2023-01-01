В СКР начали проверку по факту травмирования пермячки из-за обрушения стены аварийного дома Поделиться Твитнуть

Эпроновская, 8

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Следователи СУ СКР по Пермскому краю проводят проверку по сообщению в СМИ о получении травмы жительницей Перми в результате обрушения части стены здания по ул. Эпроновской, 8. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства

Происшествие случилось 18 августа.

Как сообщалось ранее из-под стены женщину достали торговцы металлорынка (находится поблизости), они и вызвали скорую помощь. Врачи констатировали, что причинённые травмы не опасны для жизни, и отправили женщину в травмпункт, там ей диагностировали ушибы и гематомы.

Сын пострадавшей намерен обратиться в администрацию и прокуратуру, а впоследствии добиться, чтобы его матери выплатили компенсацию.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.





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