В Перми 22 августа пройдут похороны убитого подростками 37-летнего мужчины Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Как сообщается в сообществе «Редакция Гайва» ВКонтакте, 22 августа с 12.00 до 13.00 по ул. Новогайвинской, 71 состоится прощание с забитым до смерти компанией подростков 37-летним местным жителем. Похоронят мужчину на кладбище в Заозерье.

Напомним, 19 августа на остановке в Орджоникидзевском районе Перми в ходе ссоры подростки нанесли множественные удары руками и ногами по голове и телу незнакомому 37-летнему мужчине. Пострадавший скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

Следком по региону возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Двое подозреваемых задержаны.

У погибшего был зафиксирован разрыв селезёнки, переломы рёбер, черепно-мозговая травма и множественные гематомы.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование дела на личный контроль.

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