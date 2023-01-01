Максим Артамонов В Перми подростки насмерть забили мужчину за отказ дать сигарету Происшествие случилось на Гайве Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ночь на 19 августа в Орджоникидзевском районе был насмерть забит мужчина. Об этом сообщает telegram-канал «Пермь ЧП и ДТП, новости».

По данным канала, трагедия произошла в районе рынка на Гайве. Толпа подростков подошла к двум мужчинам (братьям) и дерзко попросила у них сигарету, а затем, когда им отказали, они стали избивать мужчин. Старший брат скончался, а младший находится сейчас в больнице.

У погибшего был разрыв селезёнки, сломанные рёбра, черепно-мозговая травма и много гематом по телу.

Сообщается, что нападавших нашли по видеокамерам и задержали. Другие подробности пока не известны.

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