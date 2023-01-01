Максим Артамонов Следком возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины на Гайве На него и его брата напала группа подростков Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Следователи СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело в отношении двух подростков по ч. 4 ст. 111 УК РФ — Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 19 августа двое несовершеннолетних подозреваемых 2006 года рождения на остановке в Орджоникидзевском районе Перми во время ссоры нанесли множественные удары руками и ногами по голове и телу ранее незнакомому 37-летнему мужчине. От полученных травм он скончался в автомобиле скорой помощи.

Подозреваемых уже задержали. Следователи осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы.

Напомним, СМИ сообщали, что трагедия произошла в районе рынка на Гайве. Толпа подростков подошла к двум мужчинам (братьям) и дерзко попросила у них сигарету, а затем, когда им отказали, они стали избивать мужчин. Старший брат скончался, а младший находится сейчас в больнице.

У погибшего был разрыв селезёнки, сломанные рёбра, черепно-мозговая травма и много гематом по телу.

По данным издания Properm, погибшим был Евгений Тунгусов. Его жена Лидия и брат Вячеслав, на которого напали, утверждают, что нападавших было пятеро. Пока Вячеслав разбирался с один из подростков, остальные напали на Евгения.

У Евгения Тунгусова остались двое детей, 10 и 13 лет. Погибший фактически был единственным кормильцем семьи. Его супруга Лидия работает на почте.

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