Максим Артамонов Председатель СК Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело об убийстве на Гайве На двух мужчин напала толпа подростков Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о расследовании уголовного дела, возбуждённого по факту убийства 37-летнего мужчины в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 19 августа двое подростков 2006 г.р. на остановке в Орджоникидзевском районе Перми в ходе ссоры нанесли множественные удары руками и ногами по голове и телу незнакомому 37-летнему мужчине. Пострадавший скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

Следком по региону возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Оба подозреваемых задержаны.

Напомним, изначально СМИ сообщали, что трагедия произошла в районе рынка на Гайве, когда толпа подростков подошла к двум мужчинам (братьям Евгению и Вячеславу Тунгусовым) и дерзко попросила у них сигарету. Когда им отказали, подростки стали избивать мужчин. Старший брат скончался, а младший находится в больнице.

У погибшего был зафиксирован разрыв селезёнки, сломанные рёбра, черепно-мозговая травма и много гематом по телу.

Супруга погибшего и его брат утверждают, что нападавших было пятеро. Пока Вячеслав разбирался с одним из подростков, остальные напали на Евгения. У скончавшегося мужчины остались двое детей, 10 и 13 лет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.