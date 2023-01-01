Глава СКР взял на контроль ЧП с падением на пермячку стены аварийного дома
Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль информацию о травмировании в Перми женщины в результате падения на неё стены аварийного дома. ЧП случилось 18 августа. Часть стены аварийного расселённого здания обрушилась на 40-летнюю прохожую. Ей потребовалась медицинская помощь.
Отмечается, что дом по ул. Эпроновской, 8 не был огорожен, а мер к его сносу не предпринимается.
Ранее сообщалось, что в СУ СКР по Пермскому краю организована процессуальная проверка.
Александр Бастрыкин поручил руководителю пермского следкома Денису Головкину представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки.
Напомним, в минувшие выходные глава СКР поставил на контроль расследование нескольких чрезвычайных происшествий в Прикамье: по аварии со школьным автобусом и по убийству на Гайве.
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