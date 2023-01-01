Водитель школьного автобуса, врезавшегося в дерево в Прикамье, уснул за рулём Расследование ДТП взял на контроль глава СКР России Александр Бастрыкин Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В беседе с сотрудниками ГАИ водитель школьного автобуса, попавшего в ДТП на трассе Соликамск—Красновишерск, сообщил, что уснул за рулём. Об этом изданию "КП-Пермь" сообщил один из пассажиров, тренер детской спортивной команды.

Он также рассказал, что заметил странное поведение шофёра ещё до аварии: "Когда мы ехали, я заметил, что водитель опустил голову вниз, подумал, что ему нужно было что-то включить или посмотреть на какие-то датчики. И больше не обращал внимания на водителя. После того как я обратил внимание на водителя, прошло около 2-3 минут, и мы слетели с трассы".

Напомним, авария произошла около 16 часов 19 августа. В момент аварии в автобусе было 20 чел., 15 из которых дети 14-17 лет. Ребят возили на соревнования по футболу, волейболу, баскетболу и настольному теннису. В какой-то момент автобус съехал с дороги и врезался в дерево. Травмы, по данным МВД, получили девять пассажиров, четверых отвезли в больницу, а остальным назначено амбулаторное лечение.

В минздраве Прикамья позднее уточнили, что после ДТП в больницу отвезли семь детей и женщину 32 лет. Пострадавших осмотрели врачи, все в удовлетворительном состоянии отправлены на амбулаторное лечение.

По факту аварии следователи возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Расследование ДТП взял на контроль глава СКР России Александр Бастрыкин.

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