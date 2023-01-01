Олег Антонов В Пермском крае в ДТП попал школьный автобус с детьми Есть пострадавшие Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В субботу, 19 августа, около 16.00 по местному времени на автодороге Соликамск—Красновишерск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса, который перевозил детей 14-17 лет.

Как сообщили в полиции, предварительно, по неустановленным причинам, водитель ПАЗа не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

Всего в транспортном средстве находилось 20 чел., из них 15 несовершеннолетних. Предварительно, травмы получили 9 человек, из них четверо госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение.

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