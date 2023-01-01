Алёна Бронникова Суд принял отказ от иска застройщика жилого дома рядом со школой № 94 в Перми Ранее «СЗ «Дом учителя» подало ходатайство об отзыве иска к минимущества Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство ООО «СЗ «Дом Учителя» об отзыве иска к минимущества региона. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«В вопросе строительства многоквартирного жилого дома на ул. Героев Хасана, 87 поставлена точка. Суд удовлетворил ходатайство застройщика, приняв заявление об отзыве иска», — сообщается на сайте Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.

Напомним, в марте этого года компания Евгения Дёмкина ПЗСП объявила старт продаж в доме по ул. Героев Хасана, 87. Строительство было запланировано прямо рядом со школой № 94. В этом месте ООО «СЗ «Дом Учителя» планировал возвести 11-этажный жилой дом с коммерческими помещениями.

Затем профильное министерство запретило стройку, так как на данный участок установлена зона ограничения под образовательное учреждение, поэтому строительство здесь возможно только в рамках этого назначения. Девелопер пытался оспорить это решение в суде, однако отказался от своих планов и 24 июля подал ходатайство об отзыве своего иска. По данным «Нового компаньона», застройщик планирует договориться с властями и обменять этот земельный участок на другой.





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