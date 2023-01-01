Застройщик жилого дома вблизи школы №94 в Перми отказался от своих планов Ходатайство об отзыве иска к минимущества суд рассмотрит 15 августа Поделиться Твитнуть

Фотография проекта будущего дома по ул. Г.Хасана, 87/ Фото: дом-учителя.рф

В понедельник, 24 июля, застройщик многоквартирного жилого дома в Перми на ул. Героев Хасана, 87 (проект «Дом учителя») подал в суд ходатайство об отзыве своего иска к краевому минимущества, отменившему приказ о выдаче разрешения на строительство. По информации Арбитражного суда Пермского края ходатайство ООО СЗ «Дом Учителя» ПЗСП (структура «ПЗСП-Групп») будет рассматриваться в судебном заседании 15 августа.

Напомним, ранее сообщалось, что краевое минимущества запретило стройку, так как на земельный участок, где планировалось возвести многоэтажку, установлена зона ограничения — под образовательное учреждение, поэтому строительство здесь возможно только в рамках этого назначения. Напомним, вблизи участка расположена школа №94. Застройщик же планировал возвести здесь 11-этажный дом на 72 квартиры с коммерческими площадями на первом этаже и закрытым двором.

Подача девелопером ходатайства, по сути, означает отказ от застройки этой территории.

По данным «Нового компаньона», застройщик планирует договориться с властями и обменять этот земельный участок на другой.

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