Елена Синица «ПЗСП-Групп» пытается оспорить отзыв разрешения на строительство дома возле школы Заседание по исковому заявлению состоится 23 мая Поделиться Твитнуть

Фотография проекта будущего дома по ул. Г.Хасана, 87/ Фото: дом-учителя.рф

Структура «ПЗСП-Групп» — ООО СЗ «Дом Учителя» — обратилась в Арбитражный суд Пермского края, чтобы признать недействительным приказ регионального минимущества. Речь идёт об отзыве разрешения на строительство дома по ул. Героев Хасана, 87. Исковое заявление было подано 12 апреля.

После этого истец ходатайствовал об обеспечительных мерах — приостановить действие оспариваемого приказа до вступления в силу судебного решения. Истец считает, что приказ неправомерен. В частности, ходатайствуя об обеспечительных мерах, застройщик говорит о том, что из-за приостановления строительных работ на время разбирательства сроки ввода в эксплуатацию дома могут сместиться.

Однако суд отказал в установлении обеспечительных мер. Заседание по исковому заявлению состоится 23 мая.

Напомним, в марте этого года компания Евгения Дёмкина ПЗСП объявила старт продаж в доме по ул. Героев Хасана, 87. Строительство высотки идёт на небольшом участке — прямо рядом со школой № 94. В этом месте застройщик планирует возвести 11-этажный дом на 72 квартиры и коммерческие площади на первом этаже. Также в проекте предусмотрен закрытый двор. Пермяков, которые живут в соседних домах, не устроили такие планы крупнейшего пермского застройщика.













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