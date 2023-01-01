Максим Артамонов В Перми у ПЗСП отозвано разрешение строить дом возле школы № 94 Компания не имеет права вести строительство многоэтажки и привлекать средства дольщиков Поделиться Твитнуть

Стройка по ул. Г.Хасана, 87 по состоянию на начало апреля /Фото: дом-учителя.рф

Минимущества Пермского края своим приказом от 31 марта отозвало у «ПЗСП-Групп» и компании «Уран» разрешение на строительство «Дома Учителя» по ул. Героев Хасана, 87. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на директора компании «Уран» Владимира Яцука.

По его словам, министерство не представило застройщику соответствующий приказ. Об отзыве разрешения в «ПЗСП-Групп» узнали в краевом Госстройнадзоре только 11 апреля.

Застройщику выдано официальное предостережение о том, что без разрешения компания не имеет права вести строительство дома, а также привлекать средства дольщиков.

На прошлой неделе краевые власти внесли земельный участок в зону ограничения. Площадку возле школы № 94, где возводится многоэтажка, отнесли к зоне сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений.

Напомним, в марте этого года компания Евгения Дёмкина ПЗСП объявила старт продаж в доме по ул. Героев Хасана, 87. Строительство высотки идёт на небольшом участке — прямо рядом со школой № 94. В этом месте застройщик планирует возвести 11-этажный дом на 72 квартиры и коммерческие площади на первом этаже. Также в проекте предусмотрен закрытый двор. Пермяков, которые живут в соседних домах, не устроили такие планы крупнейшего пермского застройщика.

В проектной документации к объекту говорится, что на придомовой территории будет 13 парковочных мест, а ещё 51 — в радиусе 800 м. У жителей близлежащих домов есть резонные опасения, что новосёлы из высотки будут оставлять свои машины около школы и во дворах, создавая многочисленные неудобства.

Кроме того, на сегодняшний день в школе № 94, рассчитанной на 735 человек, учится почти тысяча детей. По словам родителей, детям приходится уроки физкультуры проводить прямо в классах — площади спортзала на всех не хватает. В какую школу пойдут дети из нового дома — неизвестно.

По данным Kartoteka.ru, ООО СЗ «Дом Учителя» учреждено в 2020 году Еленой Дёмкиной (90%) и Владимиром Яцуком (10%). Обществом управляет компания «Уран» Яцука, а «Дом Учителя» — это уже не первый совместный проект ПЗСП и «Урана».

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