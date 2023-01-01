Максим Артамонов В Перми краевые власти запретили ПЗСП строить дом возле школы на ул.Г.Хасана, 87 Компания планировала возвести многоэтажку впритык к зданию учебного заведения Поделиться Твитнуть

Стойка по ул. Г.Хасана, 87 по состоянию на начало апреля /Фото: дом-учителя.рф

Власти Пермского края внести земельный участок под строящимся домом «ПЗСП-Групп» и компании «Уран» в Перми на ул. Героев Хасана, 87 в зону ограничения. Площадку возле школы №94, где возводится многоэтажка, отнесли к зоне сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье».

В краевом минимуществе сейчас проводится проверка проектной документации на предмет влияния строительства на здание школы в связи с жалобами граждан. Сам застройщик намерен судится, если инициатива краевых властей негативно повлияет на возведение дома.

В марте этого года компания Евгения Дёмкина ПЗСП объявила старт продаж в доме по ул. Героев Хасана, 87. Строительство высотки идёт на небольшом участке — прямо рядом со школой № 94. В этом месте застройщик планирует возвести 11-этажный дом на 72 квартиры и коммерческие площади на первом этаже. Также в проекте предусмотрен закрытый двор. Пермяков, которые живут в соседних домах, не устроили такие планы крупнейшего пермского застройщика.

В проектой документации к этому объекту говорится о том, что на придомовой территории будет 13 парковочных мест, а ещё 51 — в радиусе 800 метров. У жителей близлежащих домов есть резонные опасения, что новосёлы из высотки будут оставлять свои машины около школы и во дворах, создавая многчисленные неудобства

Фотография проекта будущего дома по ул. Г.Хасана, 87/ Фото: дом-учителя.рф

Кроме того, на сегодняшний день в школе №94, рассчитанной на 735 человек, учится почти тысяча детей. По словам родителей школьников, детям приходится уроки физкультуры проводить в прямо классах — площади спортзала на всех не хватает. В какую школу пойдут дети из нового дома — неизвестно.

Издание «Коммерсантъ-Прикамье» обратило внимание на то что, по данным Kartoteka.ru, ООО СЗ «Дом Учителя» учреждено в 2020 году Еленой Демкиной (90%) и Владимиром Яцуком (10%). Обществом управляет ккомпания «Уран» господина Яцука, а «Дом Учителя» — это уже не первый совместный проект группы «ПЗСП» и «Урана».

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