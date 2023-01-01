Алёна Бронникова Проект капремонта системы отопления пермского Музея-диорамы разработают почти за 3 млн рублей Срок выполнения работ до 10 апреля 2024 года Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Победителем в конкурсе по разработке проектно-сметной документации капитального ремонта системы отопления и вентиляции с установкой газовой котельной для здания Музея-диорамы стало ООО «Армаком-проект» (Санкт-Петербург). Информация появилась на сайте госзакупок.

В конкурсе приняли участие пять организаций. Ценовое предложение от «Армаком» оказалось самым низким — 2,9 млн руб. В ходе торгов цена снизилась почти на 1 млн руб.

По условиям контракта, подрядчик должен приступить к разработке проекта 15 августа 2023 года и закончить их до 10 апреля 2024 года. Работы разделены на два этапа: разработка проектно-сметной документации на капремонт систем отопления и вентиляции и на устройство наружной сети газоснабжения низкого давления с водогрейной котельной.

Напомним, зимой 2023 года Музей-диорама, посвящённый декабрьскому вооружённому восстанию 1905 года в Мотовилихе, временно закрывался. Система электроотопления в здании устарела и износилась, сотрудники и посетители мёрзли. К решению проблемы подключился губернатор Прикамья. В марте директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова сообщила, что учреждение подало заявку в министерство культуры на предоставление денежных средств для проектирования ремонтных работ. В конце июля Минзакупок Пермского края объявило о начале конкурса на разработку проекта.

По данным checko.ru, ООО «Армаком-проект» зарегистрировано в январе 2023 года и не связано с другими компаниями. Директором является Кристина Гусейнова. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Занимается разработкой строительных проектов, подготовкой строительных площадок и деятельностью в области инженерных изысканий. За время существования организация заключила девять госконтрактов на общую сумму 12,5 млн руб.

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