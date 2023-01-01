Алёна Бронникова Разработку проекта капремонта системы отопления пермского Музея-диорамы оценили в 4 млн рублей Документ должен пройти экспертизу до апреля 2024 года Поделиться Твитнуть

Минзакупок Пермского края объявило о начале конкурса на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта системы отопления и вентиляции с установкой газовой котельной для здания Музея-диорамы. Информация появилась на сайте «Сбербанк-АСТ».

Начальная цена контракта — 3 988 393 руб. Заказчиком является Пермский краеведческий музей. Срок подачи заявки — до 1 августа, дата подведения итогов — 3 августа.

Подрядчик должен приступить к работам 15 августа 2023 года и до 10 апреля 2024 года получить положительное заключение госэкспертизы, в том числе в части проверки достоверности определения сметной стоимости.

Напомним, зимой 2023 года Музей-диорама, посвящённый декабрьскому вооружённому восстанию 1905 года в Мотовилихе, временно закрывался. Система электроотопления в устарела и износилась, сотрудники и посетители мёрзли. К решению проблемы подключился губернатор Прикамья. В марте директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова сообщила, что учреждение подало заявку в министерство культуры на предоставление денежных средств для проектирования ремонтных работ с заменой системы отопления с электрической на водяную. Также планируется технологическое присоединение к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Пермь".





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